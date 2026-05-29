きのう午前、東京・江戸川区の路上で強盗に入る準備をしたとして、男2人が警視庁に逮捕されました。これまでに複数回強盗に狙われた四谷の貴金属買い取り業者の関連会社から、金塊が運び出されるのを狙っていたとみられています。強盗予備の疑いで逮捕されたのは、東京・調布市の職業不詳・田中航輝容疑者（20）と住居・職業不詳の19歳の男です。2人はきのう午前10時前、江戸川区東小岩の路上で、強盗する目的で車の中に軍手を持っ