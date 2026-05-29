TBS系「news23」のメインキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳は28日夜の放送で、女性市長では全国最年少の京都府八幡市の川田翔子市長（35）が、9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針を表明したことをめぐり「本当に力のある言葉だなと思います」と共感した。番組では、働き方の今に注目する企画の中で、川田氏の決断を取り上げた。現職女性首長の産休取得は全国初とみられているが、市長は特別職に当たるため労