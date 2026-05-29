世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。5月23日（土）の放送では、愛知県蒲郡のラグナマリーナが特集された。【映像】嵐の海と闘いながら太平洋を駆け抜けるセーラーたちの“ある任務”5月8日（金）に開催された、日本の外洋レース。出発地のラグナマリーナには、あの人の姿も。そう、スキッパーの白石康次郎さん。目的を聞くと、「いいセーラーが頭角を現して、世界に打って出られる仕組みを作りたい」と話す。今回