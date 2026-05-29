5月29日、琉球ゴールデンキングスは、岸本隆一との選手契約が満了となり、同選手が退団することを発表した。 沖縄県出身で現在36歳の岸本は、176センチ75キロのポイントガード兼シューティングガード。大東文化大学から2012－13シーズンにアーリーエントリー制度で琉球へ入団した。以降、琉球一筋で14シーズンにわたってプレーし、数多くのタイトル獲