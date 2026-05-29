ｉｓｐａｃｅは７日ぶりに大幅反落している。２８日の取引終了後、発行可能株式総数を２億株から３億株に増やす定款の一部変更を６月２６日開催の株主総会に付議すると発表。増資による株式の需給悪化リスクを警戒した売りが出ている。発行済み株式総数が発行可能株式総数の７割超に達しているなか、将来的に資本拡充の必要性が生じた際、機動的な資金調達ができるようにする。なお、同時に定款における事業目的の追加も提案。宇