２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル安・円高で推移している。 ２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２４銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが停戦延長で合意したと報じられ、両国の協議が進展するとの観測から１５９円１２銭まで軟化する場面があ