シーユーシーが３日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、愛知県で医療機関支援事業や企業主導型保育園、訪問看護ステーション運営などを行うライブラ（愛知県清須市）の全株式を２８日付で取得したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 今回の子会社化により、支援先医療機関（訪問診療クリニック）３拠点が増加するほか、訪問看護ステーション１拠点がグル