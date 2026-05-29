ＩＮＰＥＸが４日ぶりに反落。原油先物相場は、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が日本時間２９日午前の時間外取引で１バレル＝８８．００ドル近辺で軟調に推移している。前日の清算値（終値に相当）は０．２２ドル高の８８．９０ドルだった。米国とイランの交渉がホルムズ海峡の航行制限解除と核協議開始で暫定的な合意に達し、トランプ米大統領の承認を待っている状態だと報じられてい