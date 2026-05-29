キッツが大幅高で一時１４．４％高の２４１０円と値を飛ばし、２月１２日につけた高値２３５１円を払拭し、約３カ月半ぶりに上場来高値を更新した。総合バルブメーカーで国内トップシェアを誇るが、生成ＡＩ向けの半導体需要の高まりを背景に追い風が強い。市場では「半導体製造装置向けバルブの受注が２月に過去最高を記録したほか、その後も受注拡大基調が継続していることから見直し人気が再燃しているようだ」（