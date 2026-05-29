図研が４日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、自動車部品の世界的大手であるフランスのヴァレオ社との戦略的提携を発表したことが好感されている。 両社は共同プログラム「ＺｕｋｅｎＶａｌｅｏＩｎｎｏＬａｂ」で、先進的かつオープンなＡＩ支援型電子設計プラットフォーム構築を目指すとしており、図研のＡＩロードマップとヴァレオのＡＩエージェント及び産業分野における専門知識