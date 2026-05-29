ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー1部)は28日、リートから(オーストリア1部)からDFハーフナー・ニッキ(31)が完全移籍加入することを発表した。2029年までの契約としている。日本出身のハーフナー・ニッキは2013年に名古屋グランパスの下部組織からトップチームへ昇格。J1通算3試合の出場で16年に当時オーストリア3部のSVホルンへ移籍した。その後はスイスでプレーし、23-24シーズンにリートへ加入してオーストリア