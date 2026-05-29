川崎フロンターレは29日、クラブが管理する肖像や意匠、商標などの無断使用に関する注意喚起を行った。クラブが管理するのは「練習試合・練習風景・地域イベント・試合に付随するイベント風景・インタビュー風景における選手、監督、コーチ等の肖像」、「クラブのロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット」、「選手、監督、コーチ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォームなど」。これらについて「自己の私的使用