開催：2026.5.29 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 1 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 3回表、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打って右