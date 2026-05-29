韓国のIT大手、LGエレクトロニクス（LG電子）のオフィスで刃物による凶行に及んだ協力会社の社員に対し、警察が逮捕状を請求した。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国女教師の身元情報ソウル江西（カンソ）警察署は5月28日、LGの協力会社社員である60歳の男に対し、殺人未遂と特殊傷害の疑いで逮捕状を請求したと発表した。男は当初、特殊傷害の疑いで逮捕されていた。警察は逮捕後の調べで、被害者2人