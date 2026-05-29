【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」の開発を手がける米新興企業アンソロピックは２８日、企業評価額が９６５０億ドル（約１５０兆円）に達したと発表した。２月時点の３８００億ドルから２・５倍に急増し、ライバルとなる米オープンＡＩの８５２０億ドル（３月時点）を初めて上回った。米メディアによると、未上場のＡＩ新興企業では世界最高の評価額となった。企業評価額は、出資を募る際