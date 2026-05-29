政府は29日の参院議院運営委員会理事会で、2026年度補正予算案を6月3日に国会へ提出すると正式に伝えた。複数の関係者が明らかにした。衆院側にも伝達する。3日に衆参両院の本会議で片山さつき財務相の財政演説と各党の代表質問が実施される見込みだ。参院議運委理事会には佐藤啓官房副長官が出席し、提出方針を報告。補正予算案は計3兆円強の規模となる。