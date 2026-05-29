29日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比17銭円高ドル安の1ドル＝159円29〜30銭。ユーロは38銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円55〜56銭。米国とイランが60日間の停戦延長に合意したと伝わり、原油先物価格が下落。「有事のドル買い」を解消する動きが出た。市場では「トランプ米大統領が最終承認するまで交渉を見極める展開だ」（外為ブローカー）との声があった。