東京メトロ銀座線は一部区間で運転を見合わせていましたが、午前9時半過ぎに全線で運転を再開しました。【映像】末広町駅と周辺（実際の様子）東京メトロによりますと午前6時ごろ、銀座線の末広町駅と神田駅の間の線路内で発煙が確認されました。このため、銀座線は銀座駅と浅草駅の間で運転を見合わせましたが、午前9時31分ごろ全線で運転を再開しました。ダイヤの乱れはしばらく続く見通しです。消防によりますと、何か