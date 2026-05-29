「オリオールズ１−２ブルージェイズ」（２８日、ボルチモア）ブルージェイズのシュナイダー監督が珍しい形で“間”を取ってピンチを切り抜け、勝利へ導いた。１−１で迎えた七回。３番手のホフマンが２死から安打と盗塁で得点圏に走者を背負った。さらにアレクサンダーに対してフルカウントにしてしまう。ブルペンで救援左腕が準備を始めており、ピンチが拡大すると投手交代も想定される状況となっていた。しかし、ホフマ