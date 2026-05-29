LOCOK陸上競技クラブ初代監督に岡田久美子氏が就任競歩日本代表として、3大会（リオデジャネイロ、東京、パリ）連続で五輪に出場し、2025年11月に現役引退を発表した岡田久美子氏が、今年4月に株式会社LOCOKが立ち上げた陸上競技クラブの初代監督に就任した。LOCOK陸上クラブの石井大裕GMと、スポーツのジェンダー史に詳しい中京大学の來田享子教授に、日本における女性指導者の現状や、変革に向けた取り組みなどについて聞いた