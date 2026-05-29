◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）伝統の長距離重賞である目黒記念の枠順が５月２９日、確定した。前走の大阪―ハンブルグＣでオープン初勝利を挙げて、勢いの乗って重賞初制覇を目指すウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、４枠６番に決定した。１０年の３冠牝馬アパパネを母に持つ良血馬で、武豊騎手と初コンビを組むアマキヒ（牡４歳、栗東