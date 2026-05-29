佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。「台風6号情報」台風6号はフィリピンの東にあり、勢力を強めながら北上しています。6月3日午前3時の予報円の中には九州北部も入っていて、6月2日から3日にかけて荒れた天気となる可能性があります。まだ予想には幅がある状態です。最新の気象情報にご注意ください。 「天気の予想」 29日はよく晴れて、天気の崩れはないでしょう