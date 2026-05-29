記事ポイントTVアニメ『よふかしのうた Season2』とめいどりーみんのコラボカフェが2026年6月15日〜7月31日に全国15店舗で開催されます昼・夜で異なるオリジナルコラボメニューが計8品展開され、注文でランダムコースター全10種から1枚プレゼントされます事前予約の「コラボ入国プラン」で月替わり描き下ろし限定グッズを受け取れます TVアニメ『よふかしのうた Season2』とメイドカフェ「めいどりーみん」のスペシャルコラボ