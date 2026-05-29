記事ポイントノジマが2026年5月よりミライロ主催の「ユニバーサルマナー研修」を開始障害者・高齢者への適切なサポートを学び、受講者はバッジを着用2026年5月29日時点で1,398名が受講済み 家電量販店を展開するノジマが、2026年5月より「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始しました。障害者や高齢者など多様な来店客が快適に買い物できる環境づくりを、従業員教育の面から強化する取り組みです。 ノジマ「ユニバーサ