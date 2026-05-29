記事ポイント京菓子の老舗・永楽屋が、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定かき氷「レモンの雫氷」を2026年6月1日より販売広島県瀬戸田産のエコレモンを使用した琥珀糖は、外はパリッと中はしっとりの繊細な食感かき氷（1,500円）・琥珀糖単体（1,200円）・ギフト詰め合わせも展開 1946年創業の京菓子・京佃煮の老舗「永楽屋」が、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定かき氷「レモンの雫氷」を2026年6月1日より販売します。か