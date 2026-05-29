記事ポイント中小零細眼鏡店がピーク時の1万5千店から4千店未満に激減し、今も1日1店舗のペースで廃業が続いています有限会社ojim代表取締役・伊藤次郎が、大手も中小も公平に並ぶ業界初の眼鏡店比較プラットフォーム「メガログ」の開発を開始しますβ版期間中、初期参加店舗は入会費・利用料ともに永年無料で、2026年末の正式公開に向けて全国の眼鏡店から参加店を募集しています 日本全国で眼鏡店の廃業が加速しています。