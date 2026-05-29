BTS（防弾少年団）V（ブイ）の訓練兵時代の様子と美談が公開された。Vは最近、コミュニケーションプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のライブ放送で、メンバーと一緒に軍服務時代を振り返り、宗教活動時間にあった出来事を紹介した。この放送を見た訓練所のある同期は、除隊から1年以上が過ぎた時点でエピソードを公開した。この同期は入隊当時、BTSメンバー2人の入隊ニュースが話題となり、自分がVと同じ第1小隊に配属さ