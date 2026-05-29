来月12〜13日に開かれるBTS（防弾少年団）の釜山（プサン）公演を前に、寺院、大学、公共機関などで無料または低価格で宿泊を提供する「公正宿泊」の動きが広がっている。公演特需を狙った一部宿泊業者による過度な料金引き上げや予約取り消しが相次ぐ中、地域社会が直接対応に乗り出した格好だ。28日、釜山市によると、梵魚寺（ポモサ）がテンプルステイを公共宿泊施設として提供すると、弘法寺（ホンボプサ）と仙岩寺（ソナムサ