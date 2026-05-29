記事ポイント免許不要で公道走行できる特定小型EV四輪「エレキャリーシリーズ」が先行予約受付を開始ホワイト・ブルーの2色展開で全6ラインナップ、メーカー希望小売価格458,000円〜668,000円（税込）ELEMOsオリジナルの改良シートと積載量120Lの拡張後カゴを搭載、最長航続距離は約130km 免許不要で公道を走れる特定小型EV四輪に、新しい選択肢が加わります。ELEMOsが手がける「エレキャリーシリーズ」が2026年5月29日に先行