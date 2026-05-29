記事ポイントAIが国際規格IEC/IEEE 82079-1に基づきマニュアルの品質をスコア・レーダーチャート・レポートで可視化PDFをアップロードするだけで無料プランなら1〜2営業日（目安）で結果を取得可能評価後の改善提案・原稿作成・改訂支援まで一貫して対応するプランも用意 取扱説明書の品質を客観的な数値で把握できるAI評価サービスが登場します。テクニカルドキュメント制作を手がけるクレステックは2026年5月29日、生成AIを