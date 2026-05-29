記事ポイント乗鞍岳春山バスが2026年5月30日から6月30日まで大雪渓・肩の小屋口まで運行区間を延伸標高2,600mの残雪地帯へバス一本でアクセスでき、6月上旬は最高10mの雪の壁が残る往復4,700円（小児半額・障がい者割引あり）、一日3便運行で予約優先 真夏の装いが似合う季節でも、長野・乗鞍岳では巨大な雪壁がそびえ立っています。松本市・アルピコ交通・のりくら観光協会が実施する乗鞍岳春山バスが、2026年5月30日（土）