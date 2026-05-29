２７日、雪に覆われたチャンタン草原。（ドローンから、ナクチュ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ナクチュ5月29日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市の羌塘（チャンタン）草原は初夏を迎えたが、依然として雪に覆われ、一面の銀世界が広がっている。あたりは静けさに包まれ、雪原が果てしなく続き、蔵北高原（チャンタン高原）ならではの静けさと壮大さを際立たせている。２７日、雪に覆われたチャンタン草原。（ドローンから