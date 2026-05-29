日本では古来より、腹部だけが太鼓のように膨れ上がり、苦しみながら死に至る“原因不明の奇病”が発生していた。山梨、広島、福岡。ごく限られた地域に根を張り、農民から戦国武将まで無差別に命を奪い続けた病。国内最古の記録は、なんと戦国時代まで遡る。その正体が「日本住血吸虫」という寄生虫であると突き止められたのは、わずか100年ほど前のことだ。宿主に卵を産みつけて殺す“恐怖の寄生虫”この寄生虫の恐ろし