平成28年、東京の中野区で25歳の女性が自宅で全裸遺体となって発見された。【写真】この記事の写真を見る（2枚）顔にはバスタオルが掛けられ、部屋からはカギや衣服が持ち去られるなど周到な隠蔽工作が。新恋人、DV疑惑の元カレ、さらに浮上した第3の男……。彼女を殺害した「犯人」はどこへ消えたのか？なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty