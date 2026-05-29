赤色灯知人女性らにつきまとい繰り返し撮影したなどとして、愛知県警が3月、ストーカー規制法違反容疑で、同県の警察署の交通課に勤めていた男性警部補（60）を書類送検し、停職1カ月の懲戒処分としていたことが29日、捜査関係者への取材で分かった。県警のシステムで女性1人の運転免許証を不正に照会し、個人情報を閲覧していたという。警部補は既に退職した。捜査関係者によると、2021年、知人女性を盗撮し、免許証の情報を