◇ア・リーグブルージェイズ−オリオールズ（2026年5月28日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は28日（日本時間29日）、敵地でのオリオールズ戦に「5番・三塁」で先発出場。3打数無安打、1三振、1四球に終わり2戦連発の快音は響かなかった。痛恨の三振だった。1―1の8回1死満塁。この日ここまで無安打の背番号7第4打席で絶好の勝ち越し機を迎えたが、空振り三振に倒れた。とはいえ、次打者の押し出し四球