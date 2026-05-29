中東情勢悪化によるナフサ不足を受けて、米などの商品をラベルレスにする動きが広がっている。ふるさと納税サイトに通常より安い「ラベルレス米」を返礼品として登録する自治体もあり、資材高騰を背景に注目されている。ラベルレス米を返礼品に中東情勢悪化によるナフサ不足。その影響は、ふるさと納税の返礼品にも変化をもたらしていた。28日、取材班が訪ねたのは、千葉・大網白里市にある米の販売業者「鍋屋商店」。鍋屋商店・齋