「ラブひな」「魔法先生ネギま！」などの美少女ラブコメディー作品で知られる漫画家で参院議員の赤松健氏（57）が29日までにXを更新。「ラブひな」の小説版などを手掛けた脚本家の川崎ヒロユキさんの訃報を受け、追悼した。川崎さんをめぐっては、脚本家の小山高生氏が28日に自身のXで「ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎ヒロユキ（本名：川崎裕之〈かわさきひろゆき〉が本年1月23日、亡くなっていたという訃報