韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT」の日本法人である株式会社ALT JAPANは、スマートフォン『MIVEケースマ』を、KDDIが展開するSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」にて5月29日より販売開始することを発表した。 （関連：【画像】本体サイズは約127.8×65.3×16.2mm、重量は約195g、IPX4/IP5Xの防塵防水性能を備える。） 『MIVEケースマ』は2026年2月より家電