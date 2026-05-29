◆浅草ビューホテルから夏季限定のアフタヌーンティーが登場。浅草の街を一望する高層階のバーラウンジで夏のフルーツを堪能浅草ビューホテルのバーラウンジ「THE TOP BAR Hanabi -華美-」にて、夏季限定のスカイビューアフタヌーンティー「サマーコレクション」を開催。桃やマンゴー、パッションフルーツなど夏らしい果実を取り入れたスイーツと、ホテルならではの上質な味わいを楽しめるセイボリーが勢揃い。東京スカイツリー(R)