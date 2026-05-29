◆横浜で楽しむ、滞在時間無制限のホテルビュッフェ3選！世界の料理や全国の旬の味、地元食材などを堪能おいしい料理をたっぷり食べて、友人やパートナー、家族ととことんおしゃべりを楽しみたい！そんな時におすすめしたいのが、滞在時間無制限のビュッフェ。今回は、本格的な世界各国の料理や日本の地域に根ざした味、地元神奈川県の食材にこだわった一皿を滞在時間無制限で楽しめる、横浜のホテルビュッフェを3軒ピックアップ