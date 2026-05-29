◆【鎌倉半日さんぽコース】朝から充実のスタート！古民家ブランチや人気ブランド運営のカフェも。駅近の雑貨とおやつもたっぷり鎌倉といえば朝。注目のブランチでいい1日のスタートを切ったら、おやつと雑貨店巡りを楽しもう。お気に入りのものに出会える半日を届ける、朝から充実のさんぽコース。〜鎌倉半日モデルコース〜【10:30】1日の始まりを気分よくしてくれるブランチ。どこに行く？└EENY BREAKFAST&SHOP└ユキノシ