◆おやつとして食べられる、さくさくのクルトン／ぐるぐるしゃかしゃかの「くるくるとんとん」画像／くるくるとんとん 1,069円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は東京・押上「東京ソラマチ(R)」の「ぐるぐるしゃかしゃか」で購入できる「くるくるとんとん」をご紹介します。塩の専門店が手がける、そのまま食べておいしいクルトン東京ソラマチにある「ぐるぐるしゃかしゃか」は、自分好