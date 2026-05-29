◆美容師おすすめ！40代に人気の夏ボブ5選。レイヤーボブや透明感カラーで軽やかに夏は、髪を軽やかに見せたくなる季節。特に40代は、トップのボリューム不足や白髪、パサつきなど、大人ならではの髪悩みが気になり始める人も多いはず。そこで今回は、40代女性に人気の「ボブ」を中心に、美容師おすすめのレイヤーボブやショートボブ、透明感カラーをご紹介。トレンド感もあって扱いやすい、夏におすすめの大人ヘアをチェックして