タレントの長嶋一茂（60）が、29日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演。自身がオーナーを務めていた飲食店がつぶれた理由について振り返った。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組は、物価高騰などの影響で、焼肉店の倒産が2年連続で過去最多となっていることをデータを交えて紹介した。長嶋は「値上がりはしょうがないかなって」などとコメント。ラーメン店