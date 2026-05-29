完全失業率・失業者数と有効求人倍率総務省が29日発表した4月の完全失業率（季節調整値）は前月より0.2ポイント低い2.5％だった。改善は2カ月ぶり。厚生労働省が同日発表した4月の有効求人倍率（同）は、前月から横ばいの1.18倍だった。完全失業率を男女別で見ると、男性は2.7％、女性は2.3％だった。完全失業者数は前月比7万人減の179万人。失業者を求職理由別に見ると「自発的な離職」が前月比同数の79万人で、「勤め先や事