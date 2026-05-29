【ニューヨーク共同】米西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日に化学物質のタンクが破裂した事故で、地元当局者は28日、行方不明だった9人のうち6人の遺体を発見したと明らかにした。死者は計8人になった。AP通信が報じた。消防は残る3人を捜索している。生存は絶望視されており、死者は11人になる見通し。APは、過去数十年に米国内で起きた重大な労災事故の一つだとしている。事故ではこのほか、