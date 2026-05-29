自民党の税制調査会は非公式の幹部会合を開き、超党派の「国民会議」で示された給付付き税額控除のイメージ案を確認しました。自民党の税制調査会はけさ、「インナー」と呼ばれる非公式の幹部会合を開き、小野寺税調会長が国民会議の実務者会議で示された給付付き税額控除のイメージ案を説明しました。イメージ案は、減税をせず給付に一本化するほか、所得に応じた支援を行う内容となっていて、出席者から反対意見は出なかったとい