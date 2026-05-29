いつ潰れてもおかしくない焼肉店を再生させた元バイトのたたき上げ店長。だが、新たな試練が訪れ、暗雲が垂れ込めた。「終わった」とうなだれた店長のもとへ、まったく想定外の2人の応援団が突如現れた。現在も、1億円借金を抱えているが「絶対に返しちゃろうや」と前を向いて走れるのはなぜなのか。フリーライター・野内菜那さんが取材した――。（後編／全2回）■店内に響き渡る鳴り止まない電話2020年、今から5年前のゴールデン