元AKB48高橋みなみ（35）が29日までにXを更新。AKB時代の後輩メンバーでタレントの大家志津香（34）が父の死去を報告したことを受け、思いをつづった。大家は27日、父が福岡・福津市で営んでいたいけす料理店「磯太郎」のアカウントで店の大将が亡くなったことを伝える投稿を引用し「父が4月30日に息を引き取りました」と報告し、28日には自身のブログで「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でし